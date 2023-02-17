Johannes Houborg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Houborg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Houborg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Houborg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Houborg 10 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Houborg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johannes Houborg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Johannes Houborg'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Johannes Houborg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Houborg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johannes Houborg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Houborg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hilleröd II

1 Şubat 2020 yılında Hilleröd F

Johannes Houborg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Houborg şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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