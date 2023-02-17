Lucas Boje Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Boje Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Boje Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Boje Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Boje Larsen 9 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Bøje-Larsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Boje Larsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Touch yapmaktadır. Lucas Boje Larsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Boje Larsen'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Boje Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Boje Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Boje Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Boje Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nordsjaell. U19

19 Ağu 2020 yılında Hilleröd F

30 Haziran 2021 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2021 yılında Hilleröd F

Lucas Boje Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Boje Larsen şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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