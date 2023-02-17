Jonas Hemmingshoj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Hemmingshoj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Hemmingshoj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Hemmingshoj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Hemmingshoj 22 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Helwiig Hemmingshøj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Hemmingshoj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonas Hemmingshoj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Hemmingshoj'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonas Hemmingshoj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Hemmingshoj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Hemmingshoj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Hemmingshoj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hvidovre IF U19

1 Temmuz 2017 yılında Oure Fodbold

1 Ocak 2018 yılında Bröndby IF II

1 Ağu 2018 yılında Avarta

1 Ağu 2020 yılında Brönshöj BK

28 Temmuz 2021 yılında Hilleröd F

Jonas Hemmingshoj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Hemmingshoj şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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