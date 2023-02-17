Magnus Nathansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Nathansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Nathansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Nathansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Nathansen 26 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Frank Nathansen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Nathansen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magnus Nathansen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Magnus Nathansen'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Magnus Nathansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Nathansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Nathansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Nathansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Hilleröd F

Magnus Nathansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Nathansen şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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