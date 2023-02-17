Mads Julo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Julo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Julo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Julo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Julo 13 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Høyer Julø şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Julo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mads Julo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mads Julo'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mads Julo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Julo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mads Julo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Julo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Roskilde U19

1 Temmuz 2017 yılında RB 06 (FCR II)

1 Temmuz 2018 yılında FC Roskilde

1 Şubat 2019 yılında BK Frem

6 Nisan 2019 yılında Roskilde KFUM

15 Temmuz 2021 yılında FC Roskilde

1 Ocak 2023 yılında Hilleröd F

Mads Julo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Julo şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.