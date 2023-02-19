Jesus Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Rivas 6 Nisan 1997 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús David Rivas Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Rivas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Rivas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jesus Rivas'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Rionegro Águila

Jesus Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Rivas şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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