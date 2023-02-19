Diego Valdes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Valdes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Valdes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Valdes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Valdes 29 Ocak 1991 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Valdés Giraldo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Valdes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JHEYMAN SPORTS yapmaktadır. Diego Valdes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Valdes'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Valdes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Valdes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Valdes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Valdes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2014 yılında Dep. Rionegro

1 Ocak 2015 yılında Metropolitanos

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2019 yılında Deportes Tolima

7 Ocak 2020 yılında Indep. Santa Fe

15 Temmuz 2021 yılında CD La Equidad

31 Aralık 2021 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2022 yılında Once Caldas

31 Aralık 2022 yılında Indep. Santa Fe

17 Ocak 2023 yılında Rionegro Águila

Diego Valdes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Valdes şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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