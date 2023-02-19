Johan Caballero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Caballero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Caballero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Caballero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Caballero 15 Mayıs 1998 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Camilo Caballero Cristancho şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Caballero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Johan Caballero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johan Caballero'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johan Caballero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Caballero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Johan Caballero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Caballero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2021 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2022 yılında A. Bucaramanga

13 Ocak 2023 yılında Rionegro Águila

Johan Caballero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Caballero şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.