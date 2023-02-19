Oscar Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Hernandez 24 Şubat 1993 tarihinde Santiago de León de Caracas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Javier Hernández Niño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Hernandez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Oscar Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Oscar Hernandez'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dep. La Guaira

7 Ağu 2014 yılında Zulia FC

30 Haziran 2015 yılında Dep. La Guaira

17 Haziran 2016 yılında Zamora FC

13 Ocak 2020 yılında Rionegro Águila

Oscar Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Hernandez şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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