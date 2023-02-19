Juan Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Valencia 19 Mart 1993 tarihinde Bello şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Valencia Arboleda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Valencia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Juan Valencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Juan Valencia'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2014 yılında Dépor FC

1 Ocak 2015 yılında Rionegro Águila

Juan Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Valencia şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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