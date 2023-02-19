Diego Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Sanchez 28 Mart 1993 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alejandro Sánchez Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Sanchez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Sanchez'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2019 yılında Cúcuta Dep.

5 Şubat 2019 yılında Atlético Huila

1 Temmuz 2019 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2021 yılında Pereira

7 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

12 Ocak 2023 yılında Rionegro Águila

Diego Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Sanchez şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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