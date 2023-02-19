Jaen Pineda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaen Pineda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaen Pineda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaen Pineda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaen Pineda 17 Eylül 1997 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jaen Carlos Pineda Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaen Pineda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaen Pineda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jaen Pineda'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaen Pineda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaen Pineda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaen Pineda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaen Pineda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Real Cartagena

17 Ocak 2020 yılında Cúcuta Dep.

4 Ocak 2021 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2022 yılında Real Cartagena

7 Ocak 2023 yılında Rionegro Águila

Jaen Pineda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaen Pineda şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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