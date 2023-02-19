Marco Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marco Perez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marco Perez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marco Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Perez 18 Eylül 1990 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Marco Jhonnier Pérez Murillo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Perez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AV Sport Management yapmaktadır. Marco Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Perez'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Perezboyu ve yaşı kaç

Marco Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marco Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Boyacá Chicó

1 Temmuz 2009 yılında Gimnasia

30 Haziran 2010 yılında Boyacá Chicó

2 Temmuz 2010 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2011 yılında Boyacá Chicó

1 Temmuz 2011 yılında Independiente

31 Aralık 2011 yılında Boyacá Chicó

16 Ocak 2012 yılında Belgrano

30 Haziran 2012 yılında Boyacá Chicó

18 Temmuz 2012 yılında O'Higgins

31 Aralık 2012 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2013 yılında Indep. Medellín

1 Haziran 2014 yılında Deportes Tolima

14 Ağu 2019 yılında Al-Raed

4 Ocak 2021 yılında Deportivo Cali

3 Ağu 2021 yılında Once Caldas

22 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2022 yılında Rionegro Águila

Marco Perez kimdir

Marco Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Perez şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boyacá Chicó FC (bis 12/2006)

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Marco Perez nereli

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