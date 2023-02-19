Alex Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Castro 8 Mart 1994 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Álex Stik Castro Giraldo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Castro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Alex Castro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Castro'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Castro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexcastro.20.94/

Alex Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alex Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2018 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2018 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2019 yılında Deportes Tolima

31 Aralık 2019 yılında Deportivo Cali

24 Ocak 2020 yılında CD Cruz Azul

21 Ocak 2021 yılında Atl. Nacional

31 Aralık 2021 yılında CD Cruz Azul

6 Ocak 2022 yılında Nacional

31 Aralık 2022 yılında CD Cruz Azul

3 Şubat 2023 yılında Rionegro Águila

Alex Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Castro şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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