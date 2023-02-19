Hayen Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayen Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayen Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayen Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayen Palacios 8 Eylül 1999 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Hayen Santiago Palacios Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayen Palacios Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEW SPORT yapmaktadır. Hayen Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hayen Palacios'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hayen Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayen Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hayen Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayen Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2020 yılında Nacional U20

1 Ocak 2021 yılında Atl. Nacional

17 Temmuz 2022 yılında Rionegro Águila

Hayen Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayen Palacios şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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