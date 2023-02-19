Jean Carlos Pestana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Carlos Pestana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Carlos Pestana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Carlos Pestana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Carlos Pestana 25 Ağu 1997 tarihinde Unguia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Carlos Pestaña Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Carlos Pestana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Carlos Pestana, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Carlos Pestana'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Carlos Pestana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Carlos Pestana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Carlos Pestana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Carlos Pestana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2020 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2021 yılında CD La Equidad

24 Ocak 2022 yılında Rionegro Águila

Jean Carlos Pestana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Carlos Pestana şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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