Yoni Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoni Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoni Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoni Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoni Mosquera 23 Mart 2002 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yoni Alejandro Mosquera Palacio şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoni Mosquera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Yoni Mosquera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yoni Mosquera'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yoni Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoni Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yoni Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoni Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Leones FC

25 Eylül 2020 yılında FC Porto B

30 Haziran 2021 yılında Leones FC

1 Temmuz 2021 yılında Leixões A23

31 Aralık 2021 yılında Leones FC

1 Şubat 2022 yılında Rionegro Águila

Yoni Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoni Mosquera şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yoni Mosquera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

C.D. Estudiantil

Kolombiya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.