Nicolas Lara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Lara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Lara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Lara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Lara 23 Şubat 2003 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Lara Vásquez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Lara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Lara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Lara'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Lara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Lara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolas Lara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Lara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Rionegro Águila

Nicolas Lara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Lara şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.