Sebastian Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Rodriguez 3 Aralık 2000 tarihinde Itagüí şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Sebastián Rodríguez Córdoba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Rodriguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sebastian Rodriguez'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rionegro Águila

Sebastian Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Rodriguez şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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