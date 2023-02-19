Jose Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Contreras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Contreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Contreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Contreras 31 Ekim 1994 tarihinde Guasdualito, Apure şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da José David Contreras Verna şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Contreras Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Jose Contreras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Contreras'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Contrerasboyu ve yaşı kaç

Jose Contreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Contreras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Contreras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Contreras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Táchira

1 Temmuz 2018 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2019 yılında Táchira

1 Ocak 2021 yılında Deportivo Pasto

1 Eylül 2021 yılında AD San Carlos

6 Temmuz 2022 yılında Rionegro Águila

Jose Contreras kimdir

Jose Contreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Contreras şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aragua FC sub20

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Jose Contreras nereli

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