Jose Leudo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Leudo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Leudo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Leudo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Leudo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Leudo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Leudo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Leudo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Leudo 9 Kasım 1993 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José David Leudo Romaña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Leudo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEW SPORT yapmaktadır. Jose Leudo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Leudo'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Leudoboyu ve yaşı kaç

Jose Leudo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Leudo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Leudo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Leudo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Boyacá Chicó

1 Temmuz 2010 yılında CA Fénix

1 Ocak 2011 yılında Estudiantes

7 Temmuz 2014 yılında CA Colón

1 Ocak 2015 yılında Once Caldas

30 Haziran 2015 yılında CA Colón

1 Temmuz 2015 yılında Deportivo Pasto

20 Ocak 2017 yılında Tiburones Rojos

1 Temmuz 2017 yılında Atlético Huila

28 Ağu 2018 yılında NorthEast Utd.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Patriotas

1 Temmuz 2022 yılında Rosario Central

8 Ocak 2023 yılında Patriotas

18 Ocak 2023 yılında Rionegro Águila

Jose Leudo kimdir

Jose Leudo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Leudo şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Jose Leudo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Jose Leudo nereli

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