Tomas Salazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Salazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Salazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Salazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Salazar 9 Haziran 2000 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Salazar Henao şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Salazar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Salazar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına - tarihinde katılmıştır. Tomas Salazar'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Salazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Salazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Salazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Salazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2022 yılında Tigres FC

31 Aralık 2022 yılında Rionegro Águila

Tomas Salazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Salazar şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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