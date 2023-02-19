Jhon Fredy Salazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Fredy Salazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Fredy Salazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Fredy Salazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Fredy Salazar 1 Nisan 1995 tarihinde Manizales şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Fredy Salazar Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Fredy Salazar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Fredy Salazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jhon Fredy Salazar'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jhon Fredy Salazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Fredy Salazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Fredy Salazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Fredy Salazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2016 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2016 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2017 yılında Jaguares FC

31 Aralık 2017 yılında Once Caldas

1 Ocak 2018 yılında Pereira

31 Aralık 2018 yılında Once Caldas

1 Ocak 2019 yılında Patriotas

1 Ocak 2020 yılında Rionegro Águila

Jhon Fredy Salazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Fredy Salazar şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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