Juan Avalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Avalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Avalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Avalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Avalo 30 Eylül 2001 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Esteban Avalo Trejos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Avalo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Juan Avalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Avalo'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Avalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Avalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Avalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Avalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Rionegro Águila

Juan Avalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Avalo şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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