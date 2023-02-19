Mateo Puerta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Puerta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Puerta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Puerta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Puerta 12 Haziran 1997 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Puerta Peláez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Puerta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Puerta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Puerta'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Puerta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Puerta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Puerta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Puerta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Cali

4 Ocak 2020 yılında Rionegro Águila

30 Haziran 2020 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2022 yılında Rionegro Águila

Mateo Puerta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Puerta şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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