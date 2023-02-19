Anthony Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Vasquez 29 Haziran 2002 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Vásquez Arcila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Vasquez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anthony Vasquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Vasquez'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anthony Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Vasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Rionegro Águila

Anthony Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Vasquez şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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