Jeison Quinones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeison Quinones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeison Quinones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeison Quinones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeison Quinones 17 Ağu 1997 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jeison Estiven Quiñónes Botina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeison Quinones Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASPILO yapmaktadır. Jeison Quinones, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jeison Quinones'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeison Quinones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeison Quinones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeison Quinones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeison Quinones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bogotá FC

8 Ağu 2018 yılında A. Bucaramanga

1 Temmuz 2019 yılında Rionegro Águila

10 Temmuz 2021 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2021 yılında Rionegro Águila

Jeison Quinones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeison Quinones şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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