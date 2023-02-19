Juan Otalvaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Otalvaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Otalvaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Otalvaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Otalvaro 11 Aralık 1997 tarihinde Rionegro şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Otálvaro Bedoya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Otalvaro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Otalvaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Juan Otalvaro'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Otalvaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Otalvaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Otalvaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Otalvaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Rionegro Águila

Juan Otalvaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Otalvaro şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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