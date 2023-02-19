Yhormar Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yhormar Hurtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yhormar Hurtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yhormar Hurtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yhormar Hurtado 14 Aralık 1996 tarihinde Chigorodó şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yhormar David Hurtado Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yhormar Hurtado Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Yhormar Hurtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yhormar Hurtado'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yhormar Hurtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yhormar Hurtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yhormar Hurtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yhormar Hurtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Deportivo Pasto

5 Mayıs 2021 yılında Alianza Petrol.

6 Temmuz 2022 yılında Rionegro Águila

Yhormar Hurtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yhormar Hurtado şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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