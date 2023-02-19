Jorge Rengifo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Rengifo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Rengifo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Rengifo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Rengifo 21 Ocak 1997 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Alexander Rengifo Clavel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Rengifo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Talent yapmaktadır. Jorge Rengifo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Rengifo'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Rengifo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Rengifo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Rengifo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Rengifo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2018 yılında Valledupar

31 Aralık 2018 yılında Millonarios U20

1 Ocak 2020 yılında Millonarios

24 Ocak 2023 yılında Rionegro Águila

Jorge Rengifo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Rengifo şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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