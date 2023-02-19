Kevin Castano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Castano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Castano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Castano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Castano 29 Eylül 2000 tarihinde Itagüí şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Duván Castaño Gil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Castano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Villalba (SPV) yapmaktadır. Kevin Castano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Castano'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Castano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Castano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Castano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Castano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rionegro Águila

Kevin Castano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Castano şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Castano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 16 numaralı formasıyla 29 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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