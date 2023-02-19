Auli Oliveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Auli Oliveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Auli Oliveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Auli Oliveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Auli Oliveros 1 Ağu 2001 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Auli Alexander Oliveros Estrada şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Auli Oliveros Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEW SPORT yapmaktadır. Auli Oliveros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Auli Oliveros'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Auli Oliveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Auli Oliveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Auli Oliveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Auli Oliveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Indep. Santa Fe

14 Ocak 2022 yılında Tigres FC

30 Haziran 2022 yılında Indep. Santa Fe

4 Temmuz 2022 yılında Rionegro Águila

Auli Oliveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Auli Oliveros şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.