Hector Arango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Arango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Arango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Arango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Arango 15 Temmuz 2002 tarihinde Chaparral şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Héctor Fabio Arango Criollo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Arango Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hector Arango, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hector Arango'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hector Arango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hector Arango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hector Arango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Arango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Rionegro Águila

Hector Arango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Arango şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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