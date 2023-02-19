Jean Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Fuentes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jean Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Fuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Fuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Fuentes 7 Şubat 1997 tarihinde Santiago de León de Caracas şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Jean Franco Alexi Fuentes Velasco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Fuentes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Jean Fuentes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Fuentes'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Fuentesboyu ve yaşı kaç

Jean Fuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Fuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Fuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Fuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Haziran 2016 yılında Dep. Anzoátegui

1 Ocak 2017 yılında Estudiantes

1 Ocak 2019 yılında Dep. La Guaira

1 Ocak 2021 yılında CD La Equidad

14 Ocak 2022 yılında Metropolitanos

5 Ocak 2023 yılında Rionegro Águila

31 Aralık 2023 yılında Metropolitanos

Jean Fuentes kimdir

Jean Fuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Fuentes şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Jean Fuentes nereli

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