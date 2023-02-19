Jhon Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Torres 5 Mart 2000 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Alexánder Torres Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Torres Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Torres'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Envigado

Jhon Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Torres şuan Envigado FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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