Jonas Wendlinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Wendlinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Wendlinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Wendlinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Wendlinger 17 Temmuz 2000 tarihinde St. Johann in Tirol şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Wendlinger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Robert Schneider yapmaktadır. Jonas Wendlinger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Wendlinger'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Wendlinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Wendlinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Wendlinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Wendlinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Tirol U16

1 Ağu 2016 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2019 yılında Nürnberg II

27 Temmuz 2021 yılında SV Ried

Jonas Wendlinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Wendlinger şuan SV Ried takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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