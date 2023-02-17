Julian Wiessmeier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Wiessmeier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Wiessmeier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Wiessmeier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Wiessmeier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Wiessmeier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Wiessmeier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Wiessmeier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Wiessmeier 4 Kasım 1992 tarihinde Nürnberg şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Wiessmeier Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Julian Wiessmeier, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Julian Wiessmeier'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julian Wiessmeierboyu ve yaşı kaç

Julian Wiessmeier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Wiessmeier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Julian Wiessmeier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Wiessmeier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2009 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2011 yılında Nürnberg

29 Ağu 2012 yılında Regensburg

30 Haziran 2013 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2013 yılında Wehen Wiesbaden

29 Ocak 2014 yılında Nürnberg

30 Ocak 2014 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2015 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2017 yılında SV Ried

Julian Wiessmeier kimdir

Julian Wiessmeier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Wiessmeier şuan SV Ried takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfR Moorenbrunn (1996-1997), SV 1873 Post Nürnberg-Süd (1997-2004), 1.FC Nürnberg (2004-2011)

Julian Wiessmeier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Julian Wiessmeier nereli

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