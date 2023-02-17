Stefan Nutz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Nutz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Nutz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Nutz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Nutz 15 Şubat 1992 tarihinde Judenburg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Nutz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Stefan Nutz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 7 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stefan Nutz'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Nutz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Nutz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Nutz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Nutz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2006 yılında GAK U15

1 Temmuz 2007 yılında GAK U17

1 Ocak 2009 yılında GAK 1902 II

1 Ocak 2010 yılında Grazer AK

1 Temmuz 2012 yılında Grödig

1 Temmuz 2015 yılında Rapid Wien

31 Ağu 2016 yılında SV Ried

1 Temmuz 2017 yılında SCR Altach

7 Temmuz 2019 yılında SV Ried

Stefan Nutz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Nutz şuan SV Ried takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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