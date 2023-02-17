Michael Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Martin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Martin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Martin 10 Temmuz 2000 tarihinde Crailsheim şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Martin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERNATION GROUP yapmaktadır. Michael Martin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Martin'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Martinboyu ve yaşı kaç

Michael Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Heidenheim U16

1 Temmuz 2016 yılında Heidenheim U17

1 Temmuz 2017 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2020 yılında SF Schw. Hall

29 Ocak 2021 yılında Bayern Alzenau

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2021 yılında Vorwärts Steyr

1 Temmuz 2022 yılında SV Ried

Michael Martin kimdir

Michael Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Martin şuan SV Ried takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SpVgg Satteldorf, VfB Stuttgart, VfR Aalen (-2015), 1.FC Heidenheim 1846 (2015-2017), VfL Bochum (2017-2019)

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Michael Martin nereli

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