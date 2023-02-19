Jose Ampudia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Ampudia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Ampudia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Ampudia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Ampudia 29 Mart 2000 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José David Ampudia Perea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Ampudia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Ampudia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Ampudia'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Ampudia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Ampudia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Ampudia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Ampudia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2023 yılında Cúcuta Dep.

31 Aralık 2023 yılında Rionegro Águila

Jose Ampudia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Ampudia şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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