Wilder Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilder Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilder Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilder Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilder Mosquera 21 Ocak 1985 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Wílder Mosquera Romaña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilder Mosquera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wilder Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Wilder Mosquera'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilder Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilder Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilder Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilder Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2019 yılında Real Cartagena

1 Temmuz 2019 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2022 yılında Cúcuta Dep.

Wilder Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilder Mosquera şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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