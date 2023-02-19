Juan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Ramirez {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Ramírez Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Ramirez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Ramirez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Ramirez'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Ramirez şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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