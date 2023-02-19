Ezequiel Mastrolia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Mastrolia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Mastrolia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Mastrolia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Mastrolia 25 Mart 1991 tarihinde La Tablada şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Ezequiel Gastón Matrolía şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Mastrolia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Ezequiel Mastrolia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Mastrolia'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Mastrolia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezequiel Mastrolia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Mastrolia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Mastrolia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Comunicaciones

1 Ocak 2015 yılında Platense

24 Temmuz 2017 yılında CA Talleres

8 Ağu 2017 yılında CA Mitre

30 Haziran 2018 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

2 Temmuz 2020 yılında Estudiantes BA

6 Şubat 2021 yılında All Boys

1 Şubat 2022 yılında Ferro

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Ezequiel Mastrolia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Mastrolia şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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