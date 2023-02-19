Julian Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Rojas 17 Eylül 2001 tarihinde San José de Cúcuta şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Julián Ronaldo Rojas Luna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Rojas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Julian Rojas'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cúcuta Dep.

Julian Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Rojas şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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