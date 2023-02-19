Cesar Hinestroza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Hinestroza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Hinestroza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Hinestroza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Hinestroza 20 Kasım 1989 tarihinde El Zarzal şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da César Augusto Hinestroza Lozano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Hinestroza Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cesar Hinestroza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cesar Hinestroza'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Hinestroza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Hinestroza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Hinestroza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Hinestroza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Cortuluá

1 Ocak 2007 yılında Deportes Tolima

30 Haziran 2007 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2011 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2014 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2014 yılında Patriotas

1 Ocak 2015 yılında Atlético Huila

2 Ocak 2016 yılında Cortuluá

1 Ocak 2017 yılında Cuiabá-MT

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

10 Nisan 2018 yılında Kokkolan PV

10 Ocak 2019 yılında Patriotas

1 Ocak 2020 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Cortuluá

1 Mart 2022 yılında Quindío

5 Ocak 2023 yılında Cúcuta Dep.

Cesar Hinestroza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Hinestroza şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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