Jhonatan Agudelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonatan Agudelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonatan Agudelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonatan Agudelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonatan Agudelo 17 Aralık 1992 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhonatan Alexander Agudelo Velásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonatan Agudelo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Jhonatan Agudelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhonatan Agudelo'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonatan Agudelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonatan Agudelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonatan Agudelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonatan Agudelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2017 yılında Jaguares FC

30 Haziran 2017 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2017 yılında Cúcuta Dep.

2 Ocak 2020 yılında Gimnasia

30 Haziran 2020 yılında Cúcuta Dep.

17 Ağu 2020 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2021 yılında Rionegro Águila

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Jhonatan Agudelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonatan Agudelo şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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