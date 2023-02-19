Jose Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Perez 14 Nisan 1997 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Orlando Pérez Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Perez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Perez'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2018 yılında Cúcuta Dep.

4 Ocak 2021 yılında Jaguares FC

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Jose Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Perez şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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