Joider Micolta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joider Micolta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joider Micolta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joider Micolta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joider Micolta 13 Temmuz 2002 tarihinde El Charco şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Joider Micolta Piedrahita şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joider Micolta Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WORLD SPORTS MANAGEMENT SAS yapmaktadır. Joider Micolta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joider Micolta'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joider Micolta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joider Micolta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joider Micolta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joider Micolta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CD América

4 Ocak 2023 yılında Cúcuta Dep.

31 Aralık 2023 yılında CD América

Joider Micolta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joider Micolta şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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