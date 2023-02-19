Jhoan Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhoan Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhoan Villalba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhoan Villalba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhoan Villalba {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhoan Sebastián Villaba Jaimes şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhoan Villalba Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhoan Villalba, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına - tarihinde katılmıştır. Jhoan Villalba'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhoan Villalba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhoan Villalba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jhoan Villalba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhoan Villalba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhoan Villalba şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.