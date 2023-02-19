Jose Estupinan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Estupinan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Estupinan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Estupinan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Estupinan 6 Mayıs 2000 tarihinde El Charco şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Hernán Estupiñan Riascos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Estupinan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Jose Estupinan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Estupinan'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Estupinan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Estupinan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Estupinan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Estupinan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Indep. Medellín

3 Ocak 2022 yılında CD La Equidad

31 Aralık 2022 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2023 yılında Cúcuta Dep.

31 Aralık 2023 yılında Indep. Medellín

Jose Estupinan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Estupinan şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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